Verkehrsstau bringt die Pendler zum Schwitzen

Schon in den frühen Morgenstunden gab es am Montag in der Rosentaler Straße in Klagenfurt kein Weiterkommen. Wer aus dem Süden in die Stadt wollte, stand in einer langen Kolonne.

Der Weg in die Arbeit dauerte für viele plötzlich dreimal so lang. Umleitungen ab der Ankershofenstraße in Richtung Waidmannsdorfer und Villacher Straße boten keine Lösung, weil dort fast alles zusammengebrochen war.