Ein intensives Zeckenjahr mit neuen Gefahren

Tropische Riesenzecken (noch) keine Gefahr

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren tropische Riesenzecken in Europa gefunden. Sie sind rund doppelt so groß wie hier verbreitete Zecken. Im Vorjahr erkrankte erstmals ein Mensch in Deutschland durch den Stich einer Riesenzecke an Fleckfieber. Walder stuft die Gefahr in Tirol derzeit als gering ein. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich diese Tiere ausbreiten. Der Mediziner ruft dazu auf, Wahrnehmungen bei ihm zu melden.