Startschuss für das Tiroler Steinbockzentrum

Kulturgeschichte des Pitztals

Die Ausstellung im „Haus am Schrofen“ beschäftigt sich neben dem Steinwild auch mit der Kulturgeschichte des Pitztals. „Ich freue mich, dass die oft wenig bekannten Geschichten des Tals nun einen würdigen Ort zur Vermittlung erhalten. In Kooperation mit dem Naturpark Kaunergrat wird das in Zukunft auch so bleiben“, betonte der St. Leonharder BM Elmar Haid.