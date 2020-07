Wespen griffen bei Einsatz die Feuerwehr an

Nach einem Blitzschlag stand Mittwochnachmittag der Dachstuhl eines Hauses in Bad St. Leonhard in Brand. Doch es waren nicht die Flammen, die die angerückten Feuerwehren in Gefahr brachten, sondern Wespen. Beim Aufbau der Löschleitung waren die Kameraden auf ein Nest gestoßen und attackiert worden.