Corona als hohe psychosoziale Belastung für Junge

Die Studie wurde im April 2020 in Kooperation mit dem Institut für Statistik der Sigmund Freud Universität (Wien) und dem Kinsey Institute der Indiana University, Bloomington (USA) durchgeführt und ist nicht repräsentativ. Der Altersschnitt der Befragten betrug 35 Jahre. Die Mehrheit der Teilnehmenden waren Frauen (68 Prozent), hatte einen hohen Bildungsabschluss (63 Prozent Hochschule, 26 Prozent Gymnasium bzw. Höhere Schule), lebte in einer verbindlichen Beziehung (58 Prozent) bzw. wohnte in einem Mehrpersonenhaushalt (67 Prozent). Insgesamt nahmen 4700 Personen in Österreich (66 Prozent) und in Deutschland (34 Prozent) an der Untersuchung teil, darunter 2074 Personen unter 31 Jahren.