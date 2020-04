Umfrage erforscht Intimität in Zeiten von Corona

„Liebe, Intimität und Sexualität in Zeiten von Corona“ ist der Titel der Onlinebefragung, an der man noch teilnehmen kann. Freundschaften, Liebesbeziehungen, Dating und sexuelles Verhalten: All das wird unter dem Gesichtspunkt der Distanzierung abgefragt. „Bei den einen führt die Pandemie zum Anstieg sexueller Lust, bei anderen hemmen Ängste das Begehren“, so Rothmüller.