Wie der Lockdown unser Liebesleben verändert hat

Viele Befragte passten sich neuen Bedingungen an

Im beruflichen Kontext hat rund jede/r fünfte Befragte Regeln und Richtlinien an die neuen Bedingungen angepasst. Generell sei psychosoziale Unterstützung im beruflichen Alltag in großem Ausmaß erwartet worden: 46 Prozent waren häufig oder manchmal mit einem erhöhten Bedarf von Kollegen, 38 Prozent mit erhöhten psychosozialen Erwartungen von Vorgesetzten konfrontiert. Von den neuen Anforderungen an Solidarität und Unterstützung in der Pandemie fühlen sich Frauen stärker überfordert. Männer sehen sich in Familie, Beruf und Freundeskreis häufiger nicht gefordert.