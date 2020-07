Chemieunfall in Großmolkerei: 2 Arbeiter verletzt

Dramatische Szenen in einer Großmolkerei in Niederösterreich: Im Bezirk Baden kam es Mittwochfrüh auf dem Areal der NÖM zu einem schweren Arbeitsunfall! Beim Hantieren mit einer ätzende Lauge wurden zwei Personen schwer verletzt. Beide mussten mit Notarzthubschraubern in das AKH nach Wien gebracht werden – Ermittlungen!