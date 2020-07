15 Milliarden Zugangsdaten zu Spottpreisen im Netz

Konto-Hack „noch nie so einfach“

„Die Wahrheit ist, dass es für Cyber-Kriminelle noch nie so einfach war, das Konto von Anwendern zu hacken. Brute-Force-Cracking-Tools und Account-Checker sind im Dark Web schon ab vier Euro erhältlich. Zudem beobachten wir seit geraumer Zeit eine Zunahme von sogenannten As-a-Service-Angeboten, bei denen Kriminelle gar nicht mehr selbst tätig werden müssen, sondern sich den Zugang zu einem Konto und damit die Identität des Anwenders für weniger als zehn Euro einfach mieten können“, so Bange. Multi-Faktor-Authentifizierungen machten Kontoübernahmen zwar schwieriger, aber nicht unmöglich. „Hier sehen wir immer wieder neue Methoden, die die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen und auf cyber-kriminellen Foren diskutiert und gehandelt werden.“