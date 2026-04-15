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Das ist die Grazer Final-Formel für Meister-Trick

Eishockey
15.04.2026 12:30
Für die Graz99ers geht es ab Mittwochabend um den ersten Liga-Titel der Geschichte
Für die Graz99ers geht es ab Mittwochabend um den ersten Liga-Titel der Geschichte(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Die Graz99ers starten erstmals in eine Finalserie um den Eishockey-Titel. Der kanadische Headcoach Dan Lacroix weiß bestens um die besonderen Herausforderungen von Endspielen Bescheid. Warum mit dem ersten Endspiel für die Cracks alles anders wird.

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32 Jahre ist es her, dass Graz Schauplatz einer Eishockey-Finalserie war. Am Mittwochabend (19.45 Uhr) ist der Bann endlich gebrochen, empfangen die 99ers den HC Pustertal im Duell um ihren ersten Liga-Titel der Klubgeschichte. „Wir erwarten einen harten Start in die Serie“, erklärt Headcoach Dan Lacroix. „Aber nicht, weil wir über eine Woche Pause hatten, sondern weil das erste Spiel einer jeden Serie das umkämpfteste Spiel ist und immer einen eigenen Charakter hat“, so der 57-jährige Kanadier, der weiß, wovon er spricht.

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