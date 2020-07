Maskenpflicht: Wie die Bundesländer agieren wollen

„Wir wollten es nicht wahrhaben, aber wir müssen einen Schritt zurück machen!“ Mit diesen Worten schickt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), wie berichtet, ganz Oberösterreich in die Zeit vor dem 15. Juni zurück, als die Maskenpflicht in weiten Bereichen gefallen war. Ab Donnerstag gilt im ganzen Bundesland wieder Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, also Geschäften, Ämtern oder bei Dienstleistern - und auch draußen, wenn der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann. Währenddessen setzen die anderen Bundesländer auf Abwarten.