Corona-Notbremse wegen Kirchen-Cluster gezogen

Großfamilien als „Super-Spreader“

„Das Infektionsgeschehen umfasst mehrere Standorte der Pfingstkirche in Linz und im Bezirk Linz-Land. Die Betroffenen haben teilweise mehrere Kirchen frequentiert“, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger: „Es handelt sich um einige wenige rumänische Großfamilien, die bis zu zehn Kinder haben.“ Im Umfeld der Pfingstkirche wurden mehr als 100 Personen in häusliche Quarantäne geschickt, in Linz gibt es in mindestens vier Kindergärten und vier Schulen Covid-19-Fälle, die mit diesem Cluster in Verbindung stehen.