Tirol ist auf regionale Ausbrüche „vorbereitet“

Maßnahmen auf Prüfstand

Sobald die Krise ausgestanden sei, sollen „weltweit und so auch in Tirol alle Maßnahmen auf den Prüfstand“ gestellt werden. Einerseits um zu sehen, „ob und wo man anders entscheiden hätte können“ sowie um zu beurteilen, ob Strukturen verändert werden müssen. Das Land verwies in Sachen Aufarbeitung auf die Expertenkommission unter dem Vorsitz von Ronald Rohrer. Die Kommission will bis Herbst einen Bericht vorlegen, der für das Land als Grundlage für die Evaluierung dienen soll. Die Kommission wurde aufgrund von Kritik am Tiroler Corona-Krisenmanagement eingerichtet.