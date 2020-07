Nach Maskenpflicht bald Gästeregistrierung in OÖ?

Am Dienstag war eines der bestimmenden Themen die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Oberösterreich, die aufgrund des deutlichen Anstiegs der Neuinfektionen in dem Bundesland ab Donnerstag gilt. Dem zuständigen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) geht diese Maßnahme nicht weit genug: Er schlägt zusätzlich ein „freiwilliges Registrierungssystem“ für Gäste in der Gastronomie vor. Nach bayrischem Vorbild sollen Restaurantbesucher künftig beim Betreten von Lokalen ihre Kontaktdaten in Listen eintragen.