Feuerwehr: Statt neuer Lkw Förderung für Reparatur

Es geht um Nachhaltigkeit – aber auch um zu wenig vorhandenes Geld für neue Fahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich: ÖVP-Landesrätin Michaela Langer-Weninger bringt jetzt eine neue Möglichkeit ins Spiel, um alte Löschwagen noch länger benutzen zu können.
„Wir wollen so die Schlagkraft unserer Feuerwehren sicherstellen, ohne die Gemeinden finanziell zu überfordern“, sagt ÖVP-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Konkret stellt das Land OÖ einen Reparaturbonus zur Verfügung, um bestehende Blaulichtfahrzeuge zu modernisieren. Ziel ist es, die Lebensdauer zu verlängern.
Langer-Weninger zur „OÖ-Krone“: „Der Reparaturbonus hilft dabei, Einsatzfahrzeuge technisch und budgetschonend einsatzbereit zu halten.“ Einer Feuerwehr wurde dieser Bonus bereits ausbezahlt: Das Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung der Feuerwehr Baumgartenberg im Bezirk Perg ist Baujahr 1997. Eine Neuanschaffung stand im Raum. Jetzt entschied man sich aber für eine Generalüberholung. Neben Lackierarbeiten und der Beseitigung von Rostschäden wurden Halterungen, die Beleuchtung und die Reifen erneuert. Die Kosten dafür betrugen 43.800 Euro.
Für den Reparaturbonus gibt es kein Sonderbudget, das Geld dafür kommt aus dem allgemeinen Fördertopf des Gemeinderessorts. 2024 wurden in OÖ 76 Neufahrzeuge bestellt, die jetzt laufend ausgeliefert werden. Heuer gab es 41 Bestellungen. Die Hälfte aller Feuerwehren setzt mittlerweile auf standardisierte Lkw.
