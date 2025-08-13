Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für ältere Fahrzeuge

Feuerwehr: Statt neuer Lkw Förderung für Reparatur

Oberösterreich
13.08.2025 15:24
Statt eines Neukaufs sollen Fahrzeuge mit Blaulicht länger im Einsatz bleiben.
Statt eines Neukaufs sollen Fahrzeuge mit Blaulicht länger im Einsatz bleiben.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Es geht um Nachhaltigkeit – aber auch um zu wenig vorhandenes Geld für neue Fahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich: ÖVP-Landesrätin Michaela Langer-Weninger bringt jetzt eine neue Möglichkeit ins Spiel, um alte Löschwagen noch länger benutzen zu können.

0 Kommentare

 „Wir wollen so die Schlagkraft unserer Feuerwehren sicherstellen, ohne die Gemeinden finanziell zu überfordern“, sagt ÖVP-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Konkret stellt das Land OÖ einen Reparaturbonus zur Verfügung, um bestehende Blaulichtfahrzeuge zu modernisieren. Ziel ist es, die Lebensdauer zu verlängern.

Langer-Weninger zur „OÖ-Krone“: „Der Reparaturbonus hilft dabei, Einsatzfahrzeuge technisch und budgetschonend einsatzbereit zu halten.“ Einer Feuerwehr wurde dieser Bonus bereits ausbezahlt: Das Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung der Feuerwehr Baumgartenberg im Bezirk Perg ist Baujahr 1997. Eine Neuanschaffung stand im Raum. Jetzt entschied man sich aber für eine Generalüberholung. Neben Lackierarbeiten und der Beseitigung von Rostschäden wurden Halterungen, die Beleuchtung und die Reifen erneuert. Die Kosten dafür betrugen 43.800 Euro.

Für den Reparaturbonus gibt es kein Sonderbudget, das Geld dafür kommt aus dem allgemeinen Fördertopf des Gemeinderessorts. 2024 wurden in OÖ 76 Neufahrzeuge bestellt, die jetzt laufend ausgeliefert werden. Heuer gab es 41 Bestellungen. Die Hälfte aller Feuerwehren setzt mittlerweile auf standardisierte Lkw. 

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.853 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.139 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
124.647 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1486 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1337 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Oberösterreich
Für ältere Fahrzeuge
Feuerwehr: Statt neuer Lkw Förderung für Reparatur
Salzkammergut
Nach Pudertanz: Pride zieht durch die Kaiserstadt
Amateure makellos
Nächster Erfolg! Aufsteiger Dietach rockt die Liga
Krone Plus Logo
30% Ernteausfälle
„Der Chef ist das Wetter, wir nur die Handwerker“
Pkw krachte hinein
Fahrer verlor einen Traktor auf der Autobahn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf