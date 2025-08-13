Feuerwehr: Statt neuer Lkw Förderung für Reparatur

Langer-Weninger zur „OÖ-Krone“: „Der Reparaturbonus hilft dabei, Einsatzfahrzeuge technisch und budgetschonend einsatzbereit zu halten.“ Einer Feuerwehr wurde dieser Bonus bereits ausbezahlt: Das Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung der Feuerwehr Baumgartenberg im Bezirk Perg ist Baujahr 1997. Eine Neuanschaffung stand im Raum. Jetzt entschied man sich aber für eine Generalüberholung. Neben Lackierarbeiten und der Beseitigung von Rostschäden wurden Halterungen, die Beleuchtung und die Reifen erneuert. Die Kosten dafür betrugen 43.800 Euro.