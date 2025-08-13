Kleiner Stein, großer Unfall: Biker kam ins Spital

Ein 52-Jähriger aus Wien fuhr am Mittwoch gegen 12.40 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Güterweg Hornbachgraben von Maria Neustift kommend Richtung Großraming. Am Sozius befand sich seine 46-jährige Ehegattin. In einer starken Linkskurve kam der 52-Jährige zu weit nach rechts auf das Bankett, fuhr gegen einen faustgroßen Stein und stürzte gegen die dortige Böschung.