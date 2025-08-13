Kleiner Stein, großer Unfall: Biker kam ins Spital

Ein faustgroßer Stein kann gefährlich sein – vor allem, wenn er in einer starken Linkskurve am Bankett liegt und ein Biker mit seinem Motorrad in Oberösterreich dagegen stößt. Der Maschinenfahrer wurde ins Amstettner Krankenhaus geflogen.
Ein 52-Jähriger aus Wien fuhr am Mittwoch gegen 12.40 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Güterweg Hornbachgraben von Maria Neustift kommend Richtung Großraming. Am Sozius befand sich seine 46-jährige Ehegattin. In einer starken Linkskurve kam der 52-Jährige zu weit nach rechts auf das Bankett, fuhr gegen einen faustgroßen Stein und stürzte gegen die dortige Böschung.
Ins Krankenhaus geflogen
Der 52-jährige Motorradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C15 in das Krankenhaus Amstetten geflogen. Seine 46-jährige Frau blieb unverletzt.
