Lkw verlor einen Traktor auf der Autobahn

Lenker konnte nicht mehr ausweichen

Der Traktor löste sich vom Anhänger und kam auf der linken Fahrzeugseite auf dem ersten Fahrstreifen zum Liegen. Der 44-Jährige aus Amstetten, eines unmittelbar nachkommenden Klein-Lkw, konnte einen Zusammenstoß mit dem Lkw und dem Traktor nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Der Mann blieb zum Glück unverletzt.