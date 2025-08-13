Lkw verlor einen Traktor auf der Autobahn

Ungewöhnlicher Unfall auf der A9 zwischen Spital am Pyhrn und Roßleithen (OÖ). Ein Lkw war gegen die Mittelleitschiene geprallt und umgekippt. Auf dem Anhänger hatte er einen Traktor, der auf die Fahrbahn stürzte. Ein nachfolgender Autolenker konnte nicht mehr ausweichen.
Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land lenkte am Dienstag gegen 22 Uhr seinen Kraftwagenzug auf der A9 Pyhrn-Autobahn Richtung Voralpenkreuz. Beladen war der Lkw mit einem Traktor. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Laster plötzlich nach links ab und touchierte mit der Fahrzeugfront die Mittelleitschiene und die Betonleitwand. Der Anhänger kippte daraufhin samt der Ladung um.
Lenker konnte nicht mehr ausweichen
Der Traktor löste sich vom Anhänger und kam auf der linken Fahrzeugseite auf dem ersten Fahrstreifen zum Liegen. Der 44-Jährige aus Amstetten, eines unmittelbar nachkommenden Klein-Lkw, konnte einen Zusammenstoß mit dem Lkw und dem Traktor nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Der Mann blieb zum Glück unverletzt.
Autobahn zwei Stunden gesperrt
Die A9, Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz, war zwischen Spital am Pyhrn und Roßleithen während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen über die parallel verlaufende B138 geführt.
