Nach Pudertanz: Pride zieht durch die Kaiserstadt

„Es gab natürlich Fragen wie: Wozu braucht man das? Aber queeres Leben am Land hat es immer gegeben, durch die Demonstration wird es endlich sichtbar“, sagt Mitorganisatorin Christina Jaritsch. Im Vorjahr war die Stimmung bei dem Demo-Zug durch die Innenstadt insgesamt gut: „Die Pride bewegt die Menschen, die meisten haben es total cool gefunden – alle Generationen waren dabei, sogar Omas und Opas mit dem Rollator.“ Rund 2000 Leute gingen mit, insgesamt zählte man 5000 BesucherInnen.