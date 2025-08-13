Vorteilswelt
Salzkammergut

Nach Pudertanz: Pride zieht durch die Kaiserstadt

Oberösterreich
13.08.2025 12:00
„Mia san queer, mia san do, gwents eich dran“ – Das Motto der SalzkammergutPride
„Mia san queer, mia san do, gwents eich dran“ – Das Motto der SalzkammergutPride(Bild: Simone Schöffer)

„Unsere Pride bewegt die Menschen“, sagt Christina Jaritsch. Sie ist eine der OrganisatorInnen der Regenbogenparade, die am 23. August durch die Kaiserstadt Bad Ischl ziehen wird. Das „queere Event“ findet bereits zum zweiten Mal statt. „Für das Salzkammergut ist das wichtig!“ – auch Conchita Wurst wird erwartet.

Im Vorjahr erlebte Bad Ischl als Schauplatz für den Pudertanz riesige, internationale Aufmerksamkeit. Im August folgte dann die erste „SalzkammerPride“, ebenfalls ein Event der Kulturhauptstadt, das von einigen als Provokation gesehen wurde.

„Es gab natürlich Fragen wie: Wozu braucht man das? Aber queeres Leben am Land hat es immer gegeben, durch die Demonstration wird es endlich sichtbar“, sagt Mitorganisatorin Christina Jaritsch. Im Vorjahr war die Stimmung bei dem Demo-Zug durch die Innenstadt insgesamt gut: „Die Pride bewegt die Menschen, die meisten haben es total cool gefunden – alle Generationen waren dabei, sogar Omas und Opas mit dem Rollator.“ Rund 2000 Leute gingen mit, insgesamt zählte man 5000 BesucherInnen.

Pride im Vorjahr in Bad Ischl
Pride im Vorjahr in Bad Ischl(Bild: Simone Schöffer)
Tom Neuwirth aka Conchita Wurst ist heuer wieder dabei
Tom Neuwirth aka Conchita Wurst ist heuer wieder dabei(Bild: Simone Schöffer)

Zum zweiten Mal unter dem Regenbogen
Nicht nur weil „atypische sexuelle Orientierung“ vor allem im ländlichen Raum noch immer ein Tabu ist, gibt es heuer die zweite Ausgabe der Parade.

Sondern: „Viele gleichgeschlechtliche Paare wollen öffentlich zeigen, dass sie sich gern haben“, ist Jaritsch überzeugt. Es geht aber bei dem „Fest mit gesellschaftspolitischem Anliegen um mehr, nämlich um ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und ein offenes Miteinander.“

Die Route der SalzkammerPride
Mit dem Motto „Mia san queer, mia san do, gwents eich dran“ startet die Regenbogenparade am Samstag, 23. August, um 13 Uhr vor dem Ischler Postgebäude am Auböckplatz.

Zur Eröffnung sprechen u.a. Bürgermeisterin Ines Schiller und Tom Neuwirth aka Conchita Wurst. Ab 14 Uhr zieht man zum Sisi-Park. Hier gibt es eine Bühne und Programm mit Konzerten, Performances, Lesungen, Reden. Auch ein Kinderprogramm wird geboten. Die Aftershowparty startet um 20 Uhr.

