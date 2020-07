Sauberere Abgase: So funktionieren Partikelfilter

Kurz nach der Jahrtausendwende war er in aller Munde: der Partikelfilter. Damals ging es, nicht unwesentlich motiviert durch öffentlichkeitswirksame Proteste von Greenpeace, dem Diesel an den Kragen. 2003 stellten die Umweltschützer vor den Toren der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt rosa lackierte Dieselfahrzeuge mit Schweinenasen aus - die Dieselschweine. Hintergrund war der hohe Feinstaubausstoß der Selbstzünder: Mit immer höheren Einspritzdrücken wurde zwar der Rußausstoß reduziert, die verbliebenen Partikel aber wurden immer kleiner - und damit gesundheitsschädlicher, weil sie tief in die menschliche Lunge eindrangen. Die Lösung: ein Diesel- beziehungsweise Rußpartikelfilter (DPF/RPF).