Großrazzia gegen Kinderpornografie in Italien

Die Polizei in Italien ist am Samstag mit einer Großrazzia in 15 Regionen gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet vorgegangen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa gab es Durchsuchungen bei rund 50 Verdächtigen zwischen 19 und 55 Jahren sowie mindestens drei Festnahmen. Ein Beschuldigter befinde sich schon in Haft.