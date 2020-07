„Der Lkw-Transit ist kein Tanktourismus!“

An die 160.000 Tonnen Waren werden in Tirol täglich umgeschlagen. Waren, die ausschließlich in Tirol benötigt werden. Der Großteil wird in Umschlagsanlagern von Speditionen, Großhandelshäusern und Zentrallagern von Lebensmittelhändlern angeliefert. Daraus werden neue Ladungen zusammengestellt und an die Endempfänger im Land, etwa Supermärkte oder auch private Haushalte, weitergeleitet.