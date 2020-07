In Gastgarten gerast: Ermittlungen gegen Lenkerin

Die Lenkerin war am Mittwochnachmittag von einem Parkplatz am Marktplatz in Perchtoldsdorf losgefahren, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Dabei dürfte sie bei ihrem Automatik-Fahrzeug den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt haben. Der Pkw setzte sich daraufhin über einen Randstein hinweg nach vorne in den Gastgarten in Bewegung. Beim Unfall wurden sechs Personen vom Wagen erfasst und verletzt, vier von ihnen wurden laut Rotem Kreuz in Krankenhäuser transportiert.