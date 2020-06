Unfallrisiko in Urlaubsländern höher als in Ö

Norwegen, Schweiz und Schweden am sichersten

Am sichersten ist der Straßenverkehr in Norwegen vor der Schweiz und Schweden. Für Schweden besteht aufgrund der Covid19-Pandemie nach wie vor eine Reisewarnung. Im Vergleich zu diesen drei Staaten kamen in Österreich im Vorjahr pro Million Einwohner doppelt so viele Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Den verkehrssichersten Staaten ist gemeinsam, dass sie niedrigere Tempolimits als Österreich haben und deutlich höhere Verkehrsstrafen. In Norwegen gilt auf Freilandstraßen Tempo 80 und auf Autobahnen Tempo 100, in Schweden Tempo 70 auf Freilandstraßen und Tempo 110 auf Autobahnen und in der Schweiz gilt Tempo 80 auf Freilandstraßen und Tempo 120 auf Autobahnen.