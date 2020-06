Maria Simma: „Kunst ist eine Investition“

Ähnlich bunt gestaltete sich das Berufsleben der heute 38-jährigen: Bereits während ihres Anglistik- und Germanistik-Studiums in Wien arbeitete sie am „Jüdischen Theater Austria“. Später lernte sie als Marketing-Leiterin des „Austria Cultural Forum New York“ und des „Kunstmuseum Liechtenstein“ sowie am „Österreichischen Kulturforum Berlin“ zahlreiche Facetten verschiedenster Kunstrichtungen kennen.