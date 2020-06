Nackt auf Gerüst randaliert, Mann (87) attackiert

Polizeieinsatz am späten Freitagvormittag in Höchst in Vorarlberg: Ein 42 Jahre alter Mann randalierte erst nackt auf einem Baugerüst, schlug dann eine Fensterscheibe einer Wohnung ein und attackierte den 87 Jahre alten Bewohner der Räumlichkeiten, um danach wieder auf das Baugerüst zu klettern und Polizisten und weitere Zeugen mit Holzbrettern und Gittern zu bewerfen.