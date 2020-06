Viele Steirer lassen die Natur in ihre Gärten!

Einen so schönen wie informativen Einblick dazu bekommt man am „Tag der offenen Tür“, an dem 18 steirische Naturschaugärtner ihre Tore öffnen. Am 28. Juni! Folgende Naturschaugärten haben am 28. Juni von 10 bis 18 Uhr geöffnet:

Angelika Ertl (Feldkirchen), Gartenparadies Painer (Eggersdorf ), Gartenatelier Bellabayer (Hartberg), Susis Garten (Feldbach), kunstGarten (Graz), Naturgarten Scheidl (St. Margarethen a.d. Raab), Lila Lavendel Garten Veronika Graf (St. Margarethen a.d. Raab), Am Schwalbenhof (Bierbaum a.d. Safen), Lebensgarten Rosi Hofer (Jagerberg), Erni´s Garten (Jagerberg), Elisas Garten(t)räume (Feldbach), Gartenbauschule Großwilfersdorf, Der Garten am Stübmingbach (Turnau), Die Natur erleben mit Tieren u. Pflanzen (Köflach), Harings wundervolle Gärten (Deutsch Feistritz), Der Kräutermensch (Grosslobming), Anita´s Garten (Öblarn), Liesi´s Gartenparadies (Irdning/Donnersbachtal). Weitere Informationen sind auch über den direkten Link https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=685zu finden