Film: „Das schaurige Haus“ bringt Kärnten ins Kino

Gerald Podgornig nutzte die Krise, war in den letzten Wochen oft in seiner Kärntner Heimat Gallizien bei seinen Eltern. In Gallizien, Bad Eisenkappel, Grafenstein und Sittersdorf drehte er auch „Das schaurige Haus“. „Viele Kärntner spielen mit. Wir konnten den Film noch vor Corona fertigstellen.“ Kurz zum Inhalt: Eine Familie zieht aus Hannover nach Bad Eisenkappel, von der Stadt aufs Land - ein Kulturschock. Die Leute sprechen einen unverständlichen Dialekt und mit dem Haus scheint einiges nicht zu stimmen. Ein Kind beginnt zu schlafwandeln, das zweite hat gruselige Albträume und die Mutter ist zunehmend verzweifelt. Gemeinsam untersuchen sie das Geheimnis des schaurigen Hauses.