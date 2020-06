Die Live-Übertragungen der Messen gehen weiter

Messe trotz Opa-Dienst

Dann gibt es aber noch jene, die daheim Angehörige pflegen. Auch für sie ist der Dienst eine Erleichterung. Und auch für so manchen Opa oder eine Oma ist der Live-Stream ein Segen: „Wie haben einen Herrn, der auf Opa-Dienst macht, weil seine Tochter arbeiten muss. Per Video kann auch er am Gottesdienst teilnehmen.“ Allmaier: „Es ist zwar ein bisschen mehr Aufwand nötig, aber die Ausrüstung ist angekauft und steht. Die Mitarbeiter machen das auch gerne. Wir haben mehrere Kameras im Einsatz und wir drehen außerdem oft im Vorfeld, sodass wir an den Sonntagen Einspielungen liefern können. “