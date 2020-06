Alkoholisierter Pkw-Lenker erfasste Motorradfahrer

Ein 31-jähriger Mann aus Arnoldstein fuhr mit seinem Motorrad am Freitag gegen 19.45 Uhr in Villach auf dem Karawankenweg stadtauswärts. Zur selben Zeit bog ein 26-jähriger Villacher mit seinem Pkw von einer Seitenstraße auf den Karawankenweg ein und erfasste das Motorrad. Bei der Kollision wurde der Biker über den Pkw geschleudert und schwer verletzt. Der 31-Jährige wurde in das Krankenhaus Villach eingeliefert.