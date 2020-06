Österreichs Bischöfe müssen zum Corona-Test

Die unsägliche Corona-Krise macht auch vor Österreichs Kirchentüren nicht halt. Wenn sich am kommenden Montag die katholischen Bischöfe zu ihrer Konferenz in Mariazell treffen, gelten auch für sie strenge Regeln: Alle Mitglieder müssen vorher einen Corona-Test machen, der traditionelle Studiennachmittag und die Abschluss-Festmesse in der prächtigen Basilika sind gestrichen. Höhepunkt der viertägigen Tagung im Marienwallfahrtsort (die bereits im März stattfinden hätte sollen) ist die Wahl eines Nachfolgers von Christoph Schönborn als Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz.