Herzliche Charme-Offensive der Steirer kommt an

An die Rekordergebnisse der Vorjahre wird keinesfalls heranzukommen sein - aber wenn es weiter so läuft, könnte der touristische Sommer in der Steiermark vorsichtigen Prognosen zufolge zumindest halbwegs zu retten sein. Die weiß-grüne, große Charme-Offensive auf allen möglichen Kanälen ist bestens angelaufen, die wichtigen deutschen Gäste buchen bereits. Und der Stammgast ist treu!