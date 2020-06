Liegt das Gewicht doch in unserer DNA?

Schon wieder Höchstgewicht, obwohl Sie gar nicht so viel gegessen haben? „Das muss wohl an meinen Genen liegen“, hört man dann von Betroffenen immer wieder. Kann das wirklich sein? Bisherige Studien in diese Richtung konzentrierten sich in erster Linie auf Gene, die mit Adipositas, Fettleibigkeit, in Verbindung stehen. Nun konnte ein internationales Forscherteam des IMBA - Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften - tatsächlich ein „Schlankmacher“-Gen identifizieren!