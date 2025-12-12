Papst bricht Lanze für Journalisten und Aktivisten

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche äußerte sich mit den Worten: „Es ist notwendig, streng darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nicht dazu verwendet werden, den Dienst von Politikern, Journalisten oder anderen Akteuren der Zivilgesellschaft einzuschüchtern, zu manipulieren, zu erpressen oder zu diskreditieren.“ Er appellierte an die Geheimdienste, dass solche Methoden die Demokratie und das öffentliche Vertrauen gefährden.