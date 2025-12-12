Papst bricht Lanze für Journalisten und Aktivisten

Der Pontifex übte beim Jubiläum des italienischen Geheimdienstes scharfe Kritik an den Überwachungsmethoden. Er warnte vor den Folgen für Demokratie und Vertrauen – die Abhöraktion des Nachrichtendienstes hatte ganz Italien erschüttert.
Papst Leo fand am Freitag bei der Zeremonie zum 100. Jubiläum des italienischen Geheimdienstes klare Worte für die Praktiken und jüngsten Überwachungsskandale des Nachrichtendienstes.
Israelische Spionagesoftware genutzt
Der hatte mit dem Einsatz von Spionagesoftware mutmaßlich Hackerangriffe auf Telefone von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten verübt. Erst dieses Jahr hatte das italienische Parlament bekanntgegeben, dass die Regierung eine in Israel hergestellte Spionagesoftware eingesetzt hatte, um die Telefone mehrerer Personen zu hacken.
Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche äußerte sich mit den Worten: „Es ist notwendig, streng darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nicht dazu verwendet werden, den Dienst von Politikern, Journalisten oder anderen Akteuren der Zivilgesellschaft einzuschüchtern, zu manipulieren, zu erpressen oder zu diskreditieren.“ Er appellierte an die Geheimdienste, dass solche Methoden die Demokratie und das öffentliche Vertrauen gefährden.
Unter den vermutlich abgehörten Personen waren auch die Gründer der Flüchtlingshilfsorganisation „Mediterranea Saving Humans“, deren Arbeit Leos Vorgänger, Papst Franziskus unterstützt hatte.
