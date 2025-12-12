Die Startliste für die zweite Abfahrt der Damen

Nach dem 83. Weltcupsieg hat Lindsey Vonn am Samstag gleich die Chance auf den nächsten Triumph. Die Startnummern für die Elite rund um den US-Superstar bei der zweiten Damen-Abfahrt in St. Moritz steht fest.
Mit ihrer Fabel-Fahrt im ersten von drei Rennen in St. Moritz verblüffte Lindsey Vonn die Ski-Welt. 98 Hundertstel Vorsprung hatte die US-Amerikanerin am Ende auf die Vorarlbergerin Magdalena Egger, 1,16 Sekunden auf die Drittplatzierte Mirjam Puchner. Am Samstag (10.45 Uhr, live im krone.at-Ticker und auf ORF1) geht die 41-Jährige als Topfavoritin in die zweite Abfahrt auf der „Corviglia“.
Angesprochene Egger startet mit Nummer 4, gleich danach kommt Ariane Rädler (5), die am Freitag Elfte wurde. Mit der 9 folgt Sofia Goggia, die 10 trägt Conny Hütter. Altmeisterin Vonn jagt schließlich mit der Nummer 11 das Double, das gleichbedeutend mit ihrem 84. Weltcupsieg wäre. Die am Freitag drittplatzierte Mirjam Puchner wirft sich als 15. auf die Strecke.
Die weiteren Österreicherinnen
Christina Ager (28), Emily Schöpf (31), Nadine Fest (33), Carmen Spielberger (34), Victoria Olivier (37), Lena Wechner (38), Anna Schilcher (47).
Comebackerin Nina Ortlieb, die mit einem mehr als respektablen zehnten Platz bei ihrem ersten Rennen seit fast einem Jahr aufzeigte, folgt mit der 17. Insgesamt stehen 57 Fahrerinnen am Start. Zwölf davon kommen aus dem ÖSV-Lager.
