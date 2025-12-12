Die Startliste für die zweite Abfahrt der Damen

Mit ihrer Fabel-Fahrt im ersten von drei Rennen in St. Moritz verblüffte Lindsey Vonn die Ski-Welt. 98 Hundertstel Vorsprung hatte die US-Amerikanerin am Ende auf die Vorarlbergerin Magdalena Egger, 1,16 Sekunden auf die Drittplatzierte Mirjam Puchner. Am Samstag (10.45 Uhr, live im krone.at-Ticker und auf ORF1) geht die 41-Jährige als Topfavoritin in die zweite Abfahrt auf der „Corviglia“.