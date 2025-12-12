Lisa Eder landet in Klingenthal auf Platz drei!

Die 24-jährige Salzburgerin wurde am Freitag zum dritten Mal in dieser Saison Dritte. Ihren vierten Saisonsieg feierte die Japanerin Nozomi Maruyama knapp vor der Slowenin Nika Prevc. Eder fehlten 8,6 Punkte auf die siegreiche Gesamtweltcupführende, die einen Zähler vor Prevc triumphierte. Am Samstag (11.45 Uhr) findet der zweite Bewerb auf der Großschanze in Deutschland statt.