Lisa Eder landet in Klingenthal auf Platz drei!

Skispringerin Lisa Eder ist beim Weltcup in Klingenthal auf dem Podest gelandet!
Die 24-jährige Salzburgerin wurde am Freitag zum dritten Mal in dieser Saison Dritte. Ihren vierten Saisonsieg feierte die Japanerin Nozomi Maruyama knapp vor der Slowenin Nika Prevc. Eder fehlten 8,6 Punkte auf die siegreiche Gesamtweltcupführende, die einen Zähler vor Prevc triumphierte. Am Samstag (11.45 Uhr) findet der zweite Bewerb auf der Großschanze in Deutschland statt.
„Es war dann echt cool!“
Eder, die auch in Lillehammer und Falun über einen Stockerlplatz hatte jubeln dürfen, segelte im zweiten Durchgang auf 128,5 Meter und verbesserte sich nach dem ersten Sprung (125,5 Meter) noch um drei Positionen.
Das Ergebnis:
„Heute in der Früh ist es mir eigentlich nicht gut gegangen. Es war dann echt cool“, sagte Eder, die gesundheitlich angeschlagen nach Klingenthal gereist war. Mit Julia Mühlbacher war nur eine weitere ÖSV-Athletin am Start, die Oberösterreicherin belegte den 18. Platz.
