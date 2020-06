Mehrheit will weiterhin im Home-Office arbeiten

42 Prozent gaben demnach an, mehr zu arbeiten, ein Drittel macht seltener Pausen. Für manche Befragten ist es im Home-Office auch schwieriger, nach der Arbeit abzuschalten. „Arbeit und Privatleben verschwimmen mehr miteinander“, so Stepstone-Studienleiterin Barbara Oberrauter-Zabransky am Mittwoch in einer Aussendung.