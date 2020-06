Sturm: So läuft das erste Geisterspiel in Liebenau

Was passiert Mittwoch in und um die Merkur Arena, wenn die Schwarzen endlich wieder Gas geben? Naja, vorerst nicht viel. Denn ein „Rambazamba“, wie beim Europacup-Geisterspiel letzten Sommer gegen Haugesund, als 3000 Fans vor dem Stadion via Leinwand mitfieberten und sangen, wird’s ob Corona nicht geben. Fakt: Sturm plant keine speziellen Aktionen. Keine Übertragungen auf Leinwänden, keine „Kinovorstellungen“. Ein für den Hit gegen Rapid (28. 6.) geplantes „Autokino“ am Messegelände wurde gestrichen. „Weil TV-Sender Sky uns das Signal nicht überlässt“, wundert sich Wirtschafts-Boss Thomas Tebbich, der sich vorerst „auf das Spielen konzentriert.“