Jeder Zweite will mehr heimische Lebensmittel

Die AMA hat mittels Umfrage erhoben, ob die Österreicher ihre Vorhaben in Bezug auf mehr regionale Produkte auch nach der Krise einhalten wollen. Fazit: Heimisches dürfte, wenn jeder hält, was er verspricht, an Bedeutung gewinnen. Während ein Viertel der Befragten angegeben hat, zu den alten Gewohnheiten zurückkehren zu wollen, will fast jeder zweite (44 Prozent) mehr zu dem greifen, was der heimische Bauer produziert. Ein Drittel will überdies mehr direkt beim Landwirt seines Vertrauens kaufen. Wie gut - denn nicht wenige Produzenten sind während der letzten Wochen fast verzweifelt. Zuerst kein, dann wenig Ab-Hof-Verkauf. Weniger Osterfleisch (die Verwandten blieben ja aufgrund der Beschränkungen aus), zuerst keine, derzeit wieder langsam anlaufende Lieferung an die Gastronomie.