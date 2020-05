Großprojekt: Steirer lernen „Naturwelten“ kennen

Auf zwei Hektar werden die „Naturwelten Steiermark“ ab nächstem Sommer Gäste anziehen. Zum einen gibt es dort Schulungen für die Waidmänner selbst, zum anderen können Besucher in 30 Stationen das erleben und erlernen, was heutzutage vielen, vor allem Städtern, weit entfernt scheint. Tradition und Natur, vermittelt mit neuester Technologie: Sogar ein eigener Berg wird errichtet - die dazugehörigen Steinböcke erlebt man als Gast via App nahezu hautnah. Eine Indoor-Kletteranlage, ein Shop, Gastro und Ausstellungen runden das Angebot ab.