Update für 5er-BMW: Geht das wieder an die Nieren?

Die Plug-in-Hybrid-Palette wird ordentlich erweitert. Bisher gab es die 530e genannte Kombination aus Vierzylinder-Benziner und Elektromotor, und das auch nur in der Limousine. Künftig gibt es diese Option auch im Touring genannten Kombi und im 6er GT. Vor allem aber kann man nun auch die Sechszylinder-Version ordern, die wir bereits im BMW 745e kennen- und schätzen gelernt haben. Die neue BMW 545e xDrive Limousine kombiniert den auch hier 80 kW/109 PS starken Elektromotor mit einem Reihensechszylinder, der 286 PS mobilisiert. Die Systemleistung gibt BMW mit 394 PS an, die rein elektrische Reichweite mit 54 bis 57 Kilometer. Alle Plug-in-Hybrid-Modelle ermöglichen serienmäßig die Nutzung des digitalen Services BMW eDrive Zone: Bei Einfahrt in Umweltzonen wird automatisch in den rein elektrischen Betriebsmodus umgeschaltet.