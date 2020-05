Wegweisendes Urteil zur Online-Überwachung des BND

Kolportierte Aktivitäten im Ausland, auch in Österreich, brachten den BND in den vergangenen Jahren immer wieder international in die Schlagzeilen und ins Kreuzfeuer der Kritik. 2015 wurde bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst „befreundete Länder“ aus aller Welt gezielt ausspioniert haben soll. 2018 wurden Vorwürfe laut, der BND habe zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich überwacht.