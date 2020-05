BND kann bis zu 1,2 Mio. Verbindungen abzweigen

Der deutsche Bundesnachrichtendienst ist technisch in der Lage, täglich bis zu 1,2 Billionen Verbindungen allein am größten Internetknoten der Welt, dem De-Cix in Frankfurt am Main, abzuzweigen. Das geht aus Berechnungen der Betreiber des Internetknotens, über den auch viel Kommunikation aus dem Ausland läuft, für das deutsche Verfassungsgericht hervor.