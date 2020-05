Kurz erfreut über angekündigte Grenzöffnung

Hohe Testkapazitäten im heimischen Tourismus

Angesprochen auf den ehemaligen Corona-Hotspot Ischgl sagte Kurz, dass man die Gefahr fest im Blick habe. „Wir setzen auf hohe Testkapazitäten, besonders bei Mitarbeitern des Tourismus, um eine maximale Sicherheit zu garantieren. Da sich der Urlaub in Österreich an den Seen, auf Bergen, also in der frischen Luft abspielt, sind wir sehr optimistisch.“