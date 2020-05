Covid-19: Erstmals wieder unter 1000 Erkrankte

Lage in Bundesländern

51 neue Fälle wurden von Mittwoch auf Donnerstag aus Wien vermeldet. Diesen im Vergleich der vergangenen Tage doch höheren Anstieg erklärte ein Sprecher des Krisenstabs der Stadt damit, dass davon überwiegend Personen aus Familienbänden schon infizierter Menschen betroffen seien. Außer in der Bundeshauptstadt ergab sich ein Zuwachs an aktiv Erkrankten nur in Oberösterreich, wo es genau einen neuen Fall gab.