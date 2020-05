Auch Schweizer öffnen Grenzen am 15. Juni

Die Schweizer Grenze zu Österreich und Deutschland soll ab dem 15. Juni wieder offen sein. Das bestätigte das Justiz- und Polizeidepartement (Ministerium) in Bern am Mittwoch. Bedingung sei, dass die pandemische Entwicklung positiv bleibe, hieß es. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer kündigte unterdessen an, ab 15. Juni die Kontrollen in Bayern ganz wegfallen zu lassen, wenn das Infektionsgeschehen dies zulasse (siehe Video oben).