SPÖ-Veto beschleunigt Corona-Gesetze sogar

Die SPÖ pocht auf Änderungen der vier im Bundesrat zurückgewiesenen Corona-Gesetzespakete. Dazu kommt es jedoch nicht. Am Montag war zwar der Verfassungsausschuss an der Reihe, aber am Mittwoch werden die Novellen im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP und Grünen mit einem sogenannten Beharrungsbeschluss durchgeboxt.