Kinder verprügeln 17-Jährigen mit Metallrohr

Ein 17-Jähriger ist Donnerstagabend in Wien-Ottakring von drei Jugendlichen brutal überfallen und mit einem Metallrohr schwer verletzt worden. Die beiden Verdächtigen sind gerade mal 12 und 13 Jahre alt.
Der Jugendliche hatte sich gegen 22.50 Uhr in der Gallitzinstraße mit einem flüchtigen Bekannten und zwei weiteren Burschen getroffen. Kurz darauf eskalierte die Situation: Einer der Jugendlichen zog ein Metallrohr, forderte Geld und schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht.
Opfer lag bereits am Boden
Danach prügelte er mit der Stange auf das Opfer ein – selbst als dieses bereits am Boden lag. Auch die beiden anderen Täter traten auf das Opfer ein.
Jugendliche festgenommen
Die Angreifer raubten schließlich einen E-Scooter und Bargeld und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich: Die drei Tatverdächtigen – zwei 13-Jährige und ein 12-Jähriger – konnten rasch ausgeforscht und angehalten werden. Sie wurden ihren Betreuern übergeben. Der 17-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt.
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