Djokovic-Nachricht rührt 17-jährigen Rekordmann

Dazu kommt: Kouame ist der jüngste Sieger in der Turniergeschichte von Miami und der erste Spieler, der 2009 oder später geboren wurde und ein Spiel auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Außerdem kletterte der Teenager im Next-Gen-Ranking auf Rang vier. Grund genug für Novak Djokovic, der Nummer 385 der Welt zu gratulieren!