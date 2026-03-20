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So gut wie Nadal

Djokovic-Nachricht rührt 17-jährigen Rekordmann

Tennis
20.03.2026 11:13
Moïse Kouamé
Moïse Kouamé(Bild: Krone KREATIV/Instagram (moisekouame09))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Moise Kouame hat sein Erstrundenspiel in Miami gegen Zachary Svajda 5:7, 6:4, 6:4 gewonnen – und damit gleich Tennis-Geschichte geschrieben. Grund: Der 17-jährige Franzose ist durch seinen Sieg der jüngste Spieler, der seit Rafael Nadal 2003 in Hamburg bei einem Masters erfolgreich war.

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Dazu kommt: Kouame ist der jüngste Sieger in der Turniergeschichte von Miami und der erste Spieler, der 2009 oder später geboren wurde und ein Spiel auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Außerdem kletterte der Teenager im Next-Gen-Ranking auf Rang vier. Grund genug für Novak Djokovic, der Nummer 385 der Welt zu gratulieren!

„Kleines Geheimnis“
„Ich habe ein kleines Geheimnis“, verriet Kouame nach dem Spiel in einem Interview (siehe oben). „Novak hat mir nach dem Spiel geschrieben und ich war so nervös. Ich wusste überhaupt nicht, was ich antworten sollte. Wenn Sie einen Tipp haben, verraten Sie ihn mir bitte.“

Was der Tennis-König geschrieben hat? „Super Spiel heute. Glückwunsch, hoffentlich kommst du weit“, so offenbar die sehr aufwühlende Nachricht.


„Das Coolste überhaupt“
Kouame: „Ich meine, stell dir vor, dein Idol schreibt dir so eine Nachricht. Das ist einfach unglaublich, das ist zu viel für mich und einfach das Coolste überhaupt.“

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