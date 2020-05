Blümel: Kampfansage an „Kriegsgewinnler“

Angesprochen auf den Steuerbetrug vieler Unternehmer bei der Kurzarbeit, will Blümel gezielt gegen „Kriegsgewinnler“ vorgehen: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass sich gewisse Personen in der Krise ein Körberlgeld mit Steuergeld machen.“ Der Großteil der Unternehmer reiche aber „vorbildlich“ ein. Abgesehen davon sei die Kurzarbeit ein „sehr wirksames Modell“ in dieser Krise, das aber wohl mit zehn Milliarden Euro zu Buche schlagen werde.