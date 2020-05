Kurzarbeit rettet viele Jobs

Auf neues Rekordniveau ist die Arbeitslosigkeit im April gestiegen (siehe Seite7). Auch in Niederösterreich sind derzeit so viele Menschen ohne Job wie nie zuvor in der zweiten Republik: 80.199 Menschen sind als arbeitslos gemeldet, dazu kommen mehr als 7300 in AMS-Schulungen. „Besonders betroffen vom Anstieg sind die Beherbergungsbranche sowie die Gastronomie“, sagt Sven Hergovich, Leiter des Arbeitsmarktservice. In diesen Sparten stieg die Zahl der Arbeitslosen zuletzt sogar um 197 Prozent gegenüber dem April des vergangenen Jahres.